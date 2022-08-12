Бочкарёв: На строительстве БКЛ занято более 30 тысяч человек

Более 30 тысяч человек заняты на строительстве Большой кольцевой линии московского метрополитена. Продукцию для БКЛ производят свыше 1200 предприятий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Большую кольцевую линию метро планируется полностью сдать до конца года. Как уточнил глава Стройкомплекса столицы, этот объект станет самой крупной подземной кольцевой линией в мире протяжённостью 70 километров.

Андрей Бочкарёв назвал БКЛ самым главным объектом всей программы развития московского метро.

«Соединение радиальных направлений позволит людям перемещаться по разным секторам города, без необходимости двигаться в центр, что сократит время в поездке и разгрузит центральную часть подземки, как минимум на 20%», - отметил заммэра.

