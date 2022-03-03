Бочкарёв: На станции «Кленовый бульвар» БКЛ монтируют подвесной потолок в стиле русского зодчества

Подвесную конструкцию потолка, похожую на силуэт купола, монтируют на станции «Кленовый бульвар» восточного участка Большой кольцевой линии московского метро. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На платформенном участке станции «Кленовый бульвар» ведутся архитектурно-отделочные работы. Уже смонтирована большая часть каркаса для подвесного потолка. Пластика его свода создает силуэт купола – традиционного элемента русского зодчества. Подвесная конструкция будет располагаться по всей длине платформенного участка», – рассказал Бочкарёв.

В декабре прошлого года между строящимися сейчас станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» завершена проходка последнего тоннеля БКЛ. Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Лилия» проложил двухпутный тоннель длиной 1226 метров. Агрегат представляет собой щит-гигант диаметром 10 метров.

Вариант дизайна станции «Кленовый бульвар» БКЛ был определён по результатам открытого международного архитектурного конкурса. Победителем стала мастерская ARCHSLON, сообщил генеральный директор акционерного общества «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых веток и станций метрополитена) Юрий Кравцов.

«Станция «Кленовый бульвар» находится рядом с музеем-заповедником «Коломенское». В качестве знакового объекта всего ансамбля выделяется дворец Алексея Михайловича. Его особенности нашли отражение в облике станции», – рассказал Кравцов. Для отделки применяется сибирский гранит светло-серого цвета. Стены кассового зала и подземного пешеходного перехода облицуют мрамором.

Ранее по результатам открытых международных архитектурных конкурсов были выбраны варианты проектов облика 11 станций, четыре из которых уже функционируют. Большая кольцевая линия — основной проект московского метростроения на сегодня. Протяжённость кольца превысит 70 километров. На нём будут действовать 31 станция, 22 из которых уже доступны пассажирам.

