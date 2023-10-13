Бочкарёв: Более половины средств АИП пойдет на развитие транспортной инфраструктуры
Более 50% средств Адресной инвестиционной программы российской столицы на три ближайших года предполагается направить на развитие транспортной инфраструктуры. Такие планы озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В целом средства Адресной инвестиционной программы на 2024-2026 годы распределяются на выполнение ряда ключевых городских программ. Более половины бюджета АИП традиционно выделяется на строительство инфраструктуры транспорта и обеспечение транспортного обслуживания горожан», – отметил Бочкарёв.
Средства, в частности, направят на возведение объектов метрополитена, железнодорожного транспорта и улично-дорожной сети. Помимо этого, немалую часть бюджета направят на строительство объектов социальной сферы.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил об утверждении Адресной инвестиционной программы на предстоящие три года. До 2026 года включительно планируется построить до 760 новых городских объектов разного назначения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru