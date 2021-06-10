Бочкарёв: 22 объекта построили и обновили в Лужниках с начала реконструкции
22 объекта построено и реконструировано на территории Лужников с начала масштабного обновления инфраструктуры олимпийского комплекса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев..
«За последние годы проведена грандиозная работа по обновлению инфраструктуры комплекса: построено и реконструировано 22 объекта, включая саму Большую спортивную арену, которая триумфально приняла матчи Чемпионата мира по футболу. Также на территории спорткомплекса возведены и другие знаковые объекты – например, Дворец водных видов спорта, Дворец гимнастики, который, кстати, был удостоен одной из самых престижных международных наград в сфере градостроительства и архитектуры – MIPIM Award», – отметил Бочкарев.
По словам заместителя мэра, сегодня продолжаются работы на 11 объектах, из них девять – объекты нового строительства. На данный момент продолжается строительство Ледового дворца «Кристалл», а также теннисного центра и Международного центра самбо и бокса. Строятся павильоны общественного питания и спортивно-оздоровительный центр.
Глава Строительного комплекса выразил уверенность, что реализуемые проекты укрепят авторитет «Лужников» как площадки для проведения престижных международных соревнований и событий мирового уровня. Самыми значимыми спортивными событиями, проходившими в «Лужниках», уже стали Олимпийские игры 1980 года, финал Лиги чемпионов, мировое первенство по легкой атлетике и Чемпионат мира по футболу.
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