Бочкарев: Завершено более трети работ по строительству электродепо «Аминьевское»

Вертикальная планировка территории в рамках комплекса земляных работ завершается на стройплощадке будущего электродепо «Аминьевское». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Для изменения и улучшения рельефа местности в целях размещения новых объектов строящегося электродепо осуществляется вертикальная планировка территории путем выравнивания площадки методом среза или подсыпки грунта при необходимости - сегодня она уже выполнена на 95%», — приводит слова заммэра пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Бочкарев подчеркнул, что электродепо готово уже более чем на треть.

В свою очередь, гендиректор оператора программы развития московского метро АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что на стройплощадке будущего электродепо было разработано 340 тысяч кубометров грунта — около 85% от планового объема.

«Одновременно ведется строительство подпорных стен, опоясывающих территорию депо, и зданий отстойно-ремонтного корпуса, административного бытового корпуса, а также объектов энергообеспечения: компрессорной станции, поста электрической централизации, центрального теплового пункта, тягово-понизительной подстанции», — подчеркнул Кравцов.

Кроме того, завершен вынос электросетей с территории электродепо, всего было вынесено 83 км высоковольтных линий. Также Кравцов отметил, что для осуществления оборота подвижного состава Большого кольца возводятся пролеты однопутной эстакады до камеры съездов станции «Давыдково» Большой кольцевой линии метро. В прошлом году для этих целей была создана тоннелепроходка соединительной ветки от БКЛ в электродепо «Аминьевское».

