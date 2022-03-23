Бочкарев: Ведутся пусконаладочные работы в новом здании эксплуатационного персонала в составе ТПУ «Нижегородская»
Строительство объединенного здания эксплуатационного персонала (ОЗЭП), входящего в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская», находится на высоком уровне готовности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Как отметил заммэра, строительно-монтажные работы в ОЗЭП завершены.
«Идет пусконаладка инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения — пожарной сигнализации, вентиляции, дымоудаления, кондиционирования и диспетчеризации. Также ведется их интеграция в транспортную систему управления метро и МЦК. Одновременно осуществляется передача помещений ГУП "Московский метрополитен" и устраняются замечания служб эксплуатации», — рассказал Бочкарев.
Заместитель мэра Москвы добавил, что после ввода транспортно-пересадочного узла вместе со станцией метро «Нижегородская» в 2020 году была обеспечена пересадка на одноименную платформу МЦК по принципу «сухие ноги».
В свою очередь, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что открытие нового ОЗЭП с распределительным уровнем для пассажиров — следующий этап развития ТПУ. Благодаря вводу здания москвичи и гости столицы смогут быстро и комфортно пересесть со станции метро и платформы МЦК на остановочный пункт «Нижегородская» МЖД.
«Помимо пассажирской зоны в новом здании предусмотрены помещения для работы и отдыха персонала эксплуатирующих служб метрополитена и РЖД», — добавил Кравцов.
По словам главы «Мосинжпроекта», работа по развитию ТПУ будет продолжена. Так, планируется продолжить благоустройство части прилегающих территорий и выполняемое в теплое время года сезонное озеленение.
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