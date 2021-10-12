Бочкарев: В 2021 году около 36 тыс. человек начнут переселение по программе реновации
Около 36 тысяч человек приступят к переселению по программе реновации жилфонда в 2021 году человек. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Всего в 2021 году передано или планируется передать под заселение более 70 стартовых домов. Таким образом, с учетом актуализации плана, объем начала переселения в 2021 году составит около 36 тыс. жителей из более чем 200 домов», - приводит слова вице-мэра пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Как отметил Бочкарев, в IV квартале нынешнего года было запланировано начало переселения по программе реновации 9 тысяч жителей из 59 домов в 20 стартовых новостройках. За счет приближения сроков передачи под заселение возведенных Фондом реновации домов появится возможность организовать переселение не девяти, а 15 тысяч участников программы.
В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что в текущем году планы по переселению уже выполнены на 70%. Плановые показатели первых трех кварталов года выполнены в полном объеме. По итогам III квартала года обеспечено начало переселения 21 тысяч жителей 135 домов в 50 стартовых домов.
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилищного фонда в августе 2017 года. Для реализации программы подобрано 523 «стартовые» площадки, переселиться в новое жилье смогут около миллиона москвичей.
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