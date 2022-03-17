Бочкарев: Территорию около станции «Сокольники» БКЛ метро вымостят красным клинкерным кирпичом
Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о начале мощения красным клинкерным кирпичом территории около станции «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена.
«Началось сооружение бетонного основания для мощения красным клинкерным кирпичом. Всего им будет выложено 15 тыс. кв. метров центральной аллеи, ведущей от метро к парку "Сокольники"», – подчеркнул Бочкарев.
Как отметил заммэра, используемый клинкерный кирпич производится в России и создается из специального вида глины, обжигаемой при температуре около 1200 градусов.
По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов, общая площадь благоустройства прилегающей территории составит около 40 тысяч кв. метров. Авторы концепции — архитектурное бюро Megabudкa. По их замыслу, цвет мощения отсылает к первой ветке метро, красной Сокольнической линии.
«Красным клинкерным кирпичом будут также облицованы пять вентиляционных киосков, расположенных на аллее. Такая отделка позволит гармонично вписать инженерные сооружения в окружающее пространство», – добавил Кравцов.
Кроме того, глава «Мосинжпроекта» отметил, что от метрополитена ко входу в парк «Сокольники» создадут пешеходную аллею, на которой высадят деревья и кустарники, разместят скамейки-клумбы, фонари и другие малые архитектурные формы.
Северо-восточный участок Большого кольца метро уже готов на 86%. Кроме «Сокольников», в его состав входят уже построенные станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», возводимые «Рижская» и «Марьина Роща», соединительная ветка в электродепо «Нижегородское».
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