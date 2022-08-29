Бочкарев: Технологии информационного моделирования получают широкое распространение в Москве
Москва продолжает развивать применение технологий информационного моделирования. Так, 30 строительных проектов, поступивших в этом году, прошли через процедуру ТИМ.
«В перспективе цифровизация строительной сферы поспособствует снижению административных барьеров, сокращению длительности инвестиционно-строительного цикла, повышению качества проектных работ и последующей эксплуатации», – пояснил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.
Данная процедура, по его словам, позволяет устранить коллизии в строительных проектах. Андрей Бочкарев, напомнил, что в сейчас в строительном комплексе Москвы реализуются более 50 проектов с применением технологий информационного моделирования, среди которых и, например, новые дома по программе реновации. А также учебно-образовательный кластер «Ломоносов», лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А.С.Логинова, спорткомплексы и многие другие знаковые для столицы объекты.
Цифровизация процессов позволяет сокращать и бумажный оборот. Так, директор ГБУ «ГлавАПУ» Дмитрий Чумачков рассказал, что с начала года бумажный документооборот у московских проектировщиков сократился на 60% – с 20 до 9 тысяч листов ежемесячно. А председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила высокий уровень проработки BIM-моделей, поступающих на рассмотрение.
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