Бочкарев: Технологии информационного моделирования получают широкое распространение в Москве

Москва продолжает развивать применение технологий информационного моделирования. Так, 30 строительных проектов, поступивших в этом году, прошли через процедуру ТИМ.

«В перспективе цифровизация строительной сферы поспособствует снижению административных барьеров, сокращению длительности инвестиционно-строительного цикла, повышению качества проектных работ и последующей эксплуатации», – пояснил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Данная процедура, по его словам, позволяет устранить коллизии в строительных проектах. Андрей Бочкарев, напомнил, что в сейчас в строительном комплексе Москвы реализуются более 50 проектов с применением технологий информационного моделирования, среди которых и, например, новые дома по программе реновации. А также учебно-образовательный кластер «Ломоносов», лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А.С.Логинова, спорткомплексы и многие другие знаковые для столицы объекты.

Цифровизация процессов позволяет сокращать и бумажный оборот. Так, директор ГБУ «ГлавАПУ» Дмитрий Чумачков рассказал, что с начала года бумажный документооборот у московских проектировщиков сократился на 60% – с 20 до 9 тысяч листов ежемесячно. А председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила высокий уровень проработки BIM-моделей, поступающих на рассмотрение.







