Бочкарев сообщил о начале нового этап развития бывшей промзоны «Октябрьское поле»

Дан старт новому этапу развития бывшей промышленной территории «Октябрьское поле» на северо-западе Москвы. Власти столицы выдали разрешение на возведение четырех жилых домов и детского сада. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Проект предусматривает возведение четырех корпусов на 912 квартир и встроенного детского сада для 100 воспитанников. Дома объединят общим подземным паркингом, дворовую территорию благоустроят и сделают свободной от автомобильного движения», – рассказал Бочкарев.

Комплексную застройку бывшей промзоны «Октябрьское поле» проводит компания «РГ-Девелопмент». Как отметила генеральный директор инвестора Татьяна Тихонова, сдать жилые корпуса и дошкольное образовательное учреждение планируется в третьем квартале 2023 года.

«Их строительство будет вестись в рамках первого в России договора о комплексном развитии территории. Наша задача – не просто построить дом, в котором будет приятно жить, а обеспечить комфорт и удобство для будущих жильцов. Шаговая доступность всех основных социально-бытовых объектов – это базовый принцип наших проектов, которому мы верны уже много лет и за который нас ценят и коллеги-эксперты, и, самое главное, жители наших комплексов», - подчеркнула Татьяна Тихонова.

Компания «РГ-Девелопмент» осуществляет редевелопмент бывшей промзоны «Октябрьское поле» с 2015 года. За это время уже построено шесть жилых корпусов и два детских сада. Сейчас там возводят школу на 800 учеников, жилой дом с пристроенной поликлиникой и стоматологией.

Для создания комфортной городской среды с инфраструктурой для жизни, работы и отдыха летом 2020 года инвестор и власти Москвы заключили договор о КРТ. Срок выполнения проекта рассчитан на пять лет, однако «РГ-Девелопмент» планирует завершить строительство всех объектов раньше – до конца 2024 года.

