Бочкарев: Школа-гигант на 1900 мест в Левобережном введена в эксплуатацию
Общеобразовательная школа на 1900 мест на севере Москвы достроена и введена в эксплуатацию, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Четырехэтажное здание школы площадью 33,3 тыс. кв. метров по адресу Валдайский проезд, д. 14/1 возведено за счет городского бюджета. Согласно проекту, в школе обустроены спортивные залы, спортзал для альтернативных занятий, актовый зал с эстрадой и артистическими, библиотека с читальным залом, методическим кабинетом, книгохранилищем, а также кинофотолаборатория, кабинет IT-полигона, вокальная студия, комнаты настольных игр, кабинеты психолога и логопеда, обеденный зал, медицинский блок, рекреации и др.», – рассказал заммэра.
Также в здании установлены лифты для удобства учащихся.
Кроме того, на территории школы проведено комплексное благоустройство: здесь оборудовали игровые и физкультурно-спортивные площадки, учебно-опытную зону, обеспечивающие связь с прилегающей застройкой пешеходные зоны.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, объект соответствует требованиям проектной документации. Соответствующее заключение о соответствии (ЗОС), а также разрешение на ввод школы в эксплуатацию было выдано по результатам итоговой проверки.
Войстратенко уточнил, что инспекторы, а также специалисты Центра экспертиз провели девять проверок качества работ на строительстве школы, в том числе комплекс лабораторно-инструментальных исследований.
«Это позволяет выявлять и устранять нарушения в процессе строительства. В обязательном порядке проверялось соблюдение строителями требований по профилактике Covid-19», – пояснил председатель Мосгосстройнадзора.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося здания в Левобережном заявлял, что эта школа – одна из самых больших в городе. Объект создан таким образом, чтобы ученики чувствовали себя комфортно: для начальных и средних классов обустроены отдельные блоки, на верхнем этаже — специализированные умные классы. В здании есть все необходимое для современной школы.
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