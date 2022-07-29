Бочкарев: Реконструкция станции «Переделкино» будущего МЦД-4 завершится до конца года

Реконструкцию станции «Переделкино» будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) планируется завершить до конца года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«До конца этого года предполагается завершить комплекс работ по реконструкции железнодорожного остановочного пункта "Переделкино"», — цитирует вице-мэра пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Сейчас готовность объекта оценивается в 67%: пассажирские платформы с навесами уже готовы, завершаются работы по устройству основных конструкций остановочного пункта (входных вестибюлей и подземного распределительного зала).

Как отметил Бочкарев, параллельно ведется благоустройство прилегающих к станции территорий. Здесь создают подъездные пути, пешеходные дорожки, газоны и зеленые зоны.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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