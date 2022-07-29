Бочкарев: Реконструкция станции «Переделкино» будущего МЦД-4 завершится до конца года
Реконструкцию станции «Переделкино» будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) планируется завершить до конца года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«До конца этого года предполагается завершить комплекс работ по реконструкции железнодорожного остановочного пункта "Переделкино"», — цитирует вице-мэра пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Сейчас готовность объекта оценивается в 67%: пассажирские платформы с навесами уже готовы, завершаются работы по устройству основных конструкций остановочного пункта (входных вестибюлей и подземного распределительного зала).
Как отметил Бочкарев, параллельно ведется благоустройство прилегающих к станции территорий. Здесь создают подъездные пути, пешеходные дорожки, газоны и зеленые зоны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 515 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 018 / сут.
- Renault оценила убытки после ухода из России в 2,3 млрд евро
- Зампостпреда РФ анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине
- В ДНР обвинили ВСУ в нанесении удара по тюрьме и гибели 40 военнопленных
- Восемь человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве
- Законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств внесли в Госдуму
- ФСБ задержала в Липецкой области готовивших теракт украинских диверсантов
- Брянский губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Сачковичи
- В Госдуме предложили ввести социальные скидочные карты для малоимущих
- Захарова посоветовала пресс-секретарю Белого дома не подменять понятия
- СМИ: Решение о поездке Пелоси на Тайвань не принято
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru