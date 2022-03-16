Бочкарев: Реконструкция станции МЦД «Каланчевская» завершена более чем наполовину

Работы по реконструкции железнодорожной станции «Каланчевская» в центре Москвы завершены более чем наполовину, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Его слова приводит пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В столице продолжаются активные работы по реконструкции участка железной дороги Каланчевская - Курская, включая сам остановочный пункт "Каланчевская". В настоящее время реконструкция станции завершена на 59%», — рассказал Бочкарев.

Как отметил заммэра, на станции продолжается строительство второй пассажирской платформы и пассажирского вестибюля. В будущем «Каланчевская» станет важным транспортным узлом, объединяющим маршруты МЦД-2 и МЦД-4. Пересадка на метро и городской наземный транспорт станет более удобной, кроме того, улучшится связь с Ленинградским, Ярославским и Казанским вокзалами.

Проектом реконструкции «Каланчевской» предусмотрено строительство двух новых платформ с навесами по всей длине для защиты пассажиров от солнца и осадков. В пространстве под эстакадой расположится пассажирский терминал с кассами и туалетами. Также на станции установят эскалаторы и лифты.

