Бочкарев: Реконструкцию Крутицкой набережной планируется завершить в 2023 году

Завершение работ по комплексной реконструкции Крутицкой набережной планируется в 2023 году, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В настоящее время ведется масштабная реконструкция участка Крутицкой набережной протяженностью 755 м от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной. Она предполагает усиление существующей подпорной стены и строительство новых, а также демонтаж железнодорожных путей и строительство небольших очистных сооружений», — отметил Бочкарев.

По словам вице-мэра, сейчас ведется строительство камер дождевой канализации и работы по укреплению оползневого склона. Планируется, что после завершения строительных работ на набережной высадят около 200 различных видов кустарников и деревьев, а также обустроят газон с красочными цветниками на площади более 1,5 тыс. кв. м.

Бочкарев подчеркнул, что готовность реконструкции набережной составляет уже 24%, завершение работ намечено на следующий год.

