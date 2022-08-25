Бочкарев: Реконструкцию Крутицкой набережной планируется завершить в 2023 году
Завершение работ по комплексной реконструкции Крутицкой набережной планируется в 2023 году, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
«В настоящее время ведется масштабная реконструкция участка Крутицкой набережной протяженностью 755 м от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной. Она предполагает усиление существующей подпорной стены и строительство новых, а также демонтаж железнодорожных путей и строительство небольших очистных сооружений», — отметил Бочкарев.
По словам вице-мэра, сейчас ведется строительство камер дождевой канализации и работы по укреплению оползневого склона. Планируется, что после завершения строительных работ на набережной высадят около 200 различных видов кустарников и деревьев, а также обустроят газон с красочными цветниками на площади более 1,5 тыс. кв. м.
Бочкарев подчеркнул, что готовность реконструкции набережной составляет уже 24%, завершение работ намечено на следующий год.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+40 231 / сут.
Умерли
384 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+32 876 / сут.
- В Калининграде задержали планировавшего теракт сторонника «Азова»
- В России запустили новый этап программы туристического кешбэка
- Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась на 29%
- В Нижегородской области неизвестный напал на члена СПЧ Каляпина
- В Британии представили пять сценариев развития конфликта на Украине
- Трое американских военных получили ранения при обстреле баз США в Сирии
- Глава форума БРИКС рассказала о возможности России преодолеть последствия санкций
- В Запорожье назвали остановку ЗАЭС «смертельным ударом» для Украины
- В Италии рассказали о недовольстве Папы Римского политическим давлением Зеленского
- СМИ сообщили, когда могут пройти референдумы в Донбассе и южных регионах Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru