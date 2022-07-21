Бочкарев: Путепровод через железнодорожные пути на улице Барклая готов на 70%
Путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта в районе ул. Барклая готов на 70%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Северный дублер Кутузовского проспекта призван разгрузить одну из самых главных магистралей города, одновременно с его строительством реконструируется примыкающая улично-дорожная сеть, в том числе путепровод по ул. Барклая — пересечение Северного дублера и МЦД-1.
«Вместо старого 39-метрового путепровода возводится новый длиной свыше 205 м. По состоянию на середину июля работы завершены на 70%», — рассказал Бочкарев.
Сейчас ведутся работы по подготовке поверхности опор под окраску и прокладке коммуникаций. В рамках проекта проводят переустройство 988 м теплосети, возведение 163 опор уличного освещения и четырех светофорных объектов, благоустройство территории площадью почти 53 тыс. кв. м.
Кроме того, Бочкарев сообщил о завершении работ по строительству первого пешеходного перехода. Здесь смонтированы лифты и на 90% выполнены работы по облицовке. На пешеходном переходе №2 ведется строительство первого из четырех лестничных сходов.
Разработкой проекта нового путепровода занимались специалисты городской группы компаний «Моспроект-3». По словам генерального директора группы Анны Меркуловой, уже смонтированы и укрупнены все блоки металлического пролетного строения, устройство стыков поперечных балок завершается.
«Практически выполнен монтаж оставшихся семи железобетонных балок пролетного строения – на днях была установлена на опору последняя», — подчеркнула Меркулова.
Строительство северного дублера Кутузовского проспекта было начато в 2019 году. Открытие магистрали улучшит транспортную доступность пяти районов столицы: Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево и Филевский парк.
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