Бочкарев: При строительстве корпуса инфекционной больницы №1 применяются «умные» сервисы

Строительство крупных медицинских объектов в Москве переводят в «цифру», «умные» решения применяются на всех этапах жизненного цикла зданий, от проектирования до эксплуатации. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил заммэра, применение сквозных технологий на всех этапах создания объектов позволяет создавать человекоцентричные больницы, комфортные для пациентов, их близких, медиков и персонала.

«Так, при строительстве в новом инфекционном лечебно-диагностическом комплексе инфекционной клинической больницы №1 применяются сервисы по цифровизации закупок, облачный сервис для исполнительной документации, мобильный сервис найма персонала и расчетов. В перспективе планируется внедрить систему "умной" эксплуатации здания», — приводит слова Бочкарева пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра, сейчас в Москве одновременно возводится 30 объектов здравоохранения, их проектирование ведется с применением технологий информационного моделирования (BIM). Такие модели используют в процессе строительства, а далее применяют как цифровой двойник при эксплуатации объекта.

В пресс-службе уточнили, что цифровые двойники — точные копии объектов, инженерных сетей и коммуникаций, с помощью которых можно отслеживать состояние здание и продлевать его жизненный цикл на десятки лет. Кроме того, посредством использования таких копий возможно на 20% увеличивать производительность инженерного состава, более чем на 15% — срок службы инженерного оборудования, снижать затраты на внеплановое обслуживание до 50%.

Бочкарев подчеркнул, что во многих объектах внедряют различные цифровые решения для оптимизации процессов, сокращения расходов, ускорения согласований.

«Так, облачный сервис для исполнительной документации Exon экономит время на согласование документации на 50%: устранение подрядчиком замечаний заказчика занимает 5-10 минут, акты отправляются на проверку сразу в момент их переформатирования, день в день, накладные расходы снижаются в три раза», - указал заместитель мэра.

На объектах в столице внедряют цифровые сервисы от российских разработчиков, объединенных в экосистеме Amethyst Group. Комплексное внедрение подобных решений важно при проектировании, строительстве и эксплуатации всех объектов, особенно социальных. Таким образом город получает здания, которые будут функционировать долго и станут комфортными для москвичей.

