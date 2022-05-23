Бочкарев: Основные конструкции станции «Тюленевская» Троицкой линии метро готовы на 80%

Монолитные работы и основные конструкции на строящейся станции «Тюленевская» перспективной Троицкой линии метро выполнены на 80%, общая готовность станции оценивается почти наполовину. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На "Тюленевской" продолжается возведение основных конструкций оставшейся части платформенного участка станции, пассажирского вестибюля и эвакуационного выхода, а также будущей венткамеры, где идет подготовка к установке гермозатворов и систем вентиляции», – рассказал заммэра.

В свою очередь, гендиректор АО «Мосинжпроект» (генерального проектировщика и подрядчика строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов отметил, что на станции приступили также к обратной засыпке котлована.

«В июне планируется начать отделку внутренних помещений станции, а с сентября – монтаж инженерных систем», – добавил Кравцов.

В прилегающих к станционному комплексу тоннелях выполнено жесткое основание, продолжается устройство верхнего строения пути. Кравцов подчеркнул, что длина участка Троицкой линии от пересадки на Большое кольцо до Коммунарки составляет 13 км, общая готовность — почти 60%.

Строящаяся сорокакилометровая Троицкая линия метро, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа Москвы, соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток составит около 100 тысяч человек в сутки.

