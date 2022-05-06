Бочкарев: Новые квартиры по программе реновации получили более 80 тысяч москвичей

Уже свыше 53 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации жилищного фонда, еще около 29 тысяч жителей города готовятся к переезду. Об этом сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.



По словам заместителя мэра, всего по программе реновации в столице уже ввели в эксплуатацию 187 новых домов, в которых расположено 2,4 млн кв. м жилья. Из них 174 новостройки уже отданы под заселение.



«Сейчас в столице продолжается строительство 166 домов мощностью 2,8 млн кв. м, еще 220 новостроек мощностью 4,2 млн кв. м проектируются», - добавил Бочкарев.



Программа реновации жилищного фонда была запущена по решению мэра Москвы Сергея Собянина в августе 2017 года. Под действие реновации попали около миллиона жителей города.

