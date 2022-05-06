Бочкарев: Новые квартиры по программе реновации получили более 80 тысяч москвичей
Уже свыше 53 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации жилищного фонда, еще около 29 тысяч жителей города готовятся к переезду. Об этом сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
По словам заместителя мэра, всего по программе реновации в столице уже ввели в эксплуатацию 187 новых домов, в которых расположено 2,4 млн кв. м жилья. Из них 174 новостройки уже отданы под заселение.
«Сейчас в столице продолжается строительство 166 домов мощностью 2,8 млн кв. м, еще 220 новостроек мощностью 4,2 млн кв. м проектируются», - добавил Бочкарев.
Программа реновации жилищного фонда была запущена по решению мэра Москвы Сергея Собянина в августе 2017 года. Под действие реновации попали около миллиона жителей города.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 541 / сут.
Умерли
377 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+9 408 / сут.
- Зампред СБ РФ Медведев заявил, что Польша провозгласила раздел Украины
- Киркоров извинился за танцы на кресте
- ДНР и ЛНР назначили послов в России
- Невзорова заочно арестовали по делу о распространении фейков о ВС РФ
- В Кремле пообещали обнародовать информацию о причастных к провокации в Буче
- В Омской области объявят режим ЧС из-за пожаров
- Следствие потребовало заочного ареста Александра Невзорова
- Напечатать портрет ветерана к акции «Бессмертный полк» можно в офисах «Мои документы»
- Роспотребнадзор объяснил, как не стать едой для клеща
- «Аэрофлот» объявил о запуске рейсов в Ташкент с 20 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru