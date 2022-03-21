Бочкарев: Надвижка пролетного строения эстакады через МЦД-2 выполнена на четверть
Надвижка пролета эстакады через Курское направление Московской железной дороги (МЖД) готова на 25%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Работы ведутся в рамках строительства участка московского скоростного диаметра от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная. Как отметил Бочкарев, надвижка над действующей железной дорогой производилась в ночные технологические окна.
«К настоящему времени над железнодорожными путями надвинуты 128 метров металлоконструкций будущей эстакады, которая соединит Грайвороновскую улицу с Шоссейной. Общая длина эстакады основного хода составляет более полутора километров», – уточнил заммэра.
В свою очередь, генеральный директор генподрядчика и генпроектировщика ряда участков трассы АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что общая длина эстакады основного хода — более 1,5 км, 42 из 44 опор уже возведены. Протяженность пролета над железной дорогой составляет 276 метров. Всего на участке возведут пять эстакад.
«Его общая готовность оценивается в 28%, параллельно со строительством эстакады основного хода идет сооружение двух эстакад левоповоротных съездов, готовы все опоры, также ведется монтаж пролетных строений», — подчеркнул Кравцов.
Кроме того, продолжается строительство эстакад заезда с Волгоградского проспекта и съезда с основного хода южной части московского скоростного диаметра в сторону Рязанского проспекта.
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