Бочкарев: На станции БКЛ «Текстильщики» наполовину завершен монтаж инженерных систем

Работы по монтажу внутренних инженерных систем на станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена наполовину завершены наполовину. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Продолжается монтаж трубопроводов и воздухоотводов. Кроме того, устанавливается основное оборудование — вентиляционные установки и трансформаторы, монтируются эскалаторы и лифты. Основной конструктив станции выполнен на 90%, а ее общестроительная готовность оценивается в 80%», — приводит слова заммэра пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Как отметил Бочкарев, техническая особенность станции — система с тепловым насосом, которая станет основным источником тепла, а также источником холода для кондиционирования. Подобное решение используется в столичном метро впервые. Тепловой насос будет работать автономно, за счет использования поступающего из тоннеля воздуха. Начало монтажа и установки насоса планируется в мае.

В свою очередь гендиректор ООО «МИП-Строй 1» (ГК «Мосинжпроект», генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций метро) Константин Маслаков указал, что данная система работает за счет использования тепла воздуха из тоннелей, где круглогодично сохраняется положительная температура.

«Система обогрева работает по принципу «воздух-вода». Тепло забираемого из тоннелей воздуха направляется в систему. Затем тепловая энергия проходит через конденсатор, где передает свое тепло системе отопления, после чего охлаждается и конденсируется в жидкость», — рассказал Маслаков, добавив, что процесс беспрерывно повторяется.

Систему разместят в блоке технических помещений, она будет функционировать в двух режимах: в зимнем, обеспечивая отопление, и в летнем, охлаждая помещения с повышенным тепловыделением.

