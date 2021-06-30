Бочкарев: На Московском урбанистическом форуме выступят более 450 спикеров

10-й юбилейный Московский урбанистический форум (МУФ) из-за пандемии впервые пройдет в гибридном формате, предусматривающем и очное, и онлайн-участие российских и зарубежных экспертов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Деловая программа форума пройдет 1 и 2 июля, его тема - «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации».

«В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста», – сказал Бочкарёв.

По его словам, работа форума будет организована с учетом всех профилактических требований и мер безопасности, связанных с COVID-19.

«Количество офлайн-участников ограничено, допуск на площадки МУФ будет разрешен только с отрицательным результатом ПЦР-теста. В залах будет контролироваться соблюдение санитарно-эпидемиологических мер», – отметил заместитель мэра.

Первый день МУФ будет посвящен обсуждению глобальных вызовов, стоящих перед мегаполисами, освещению успешных проектов и кейсов, реализованных в течение 10 лет в разных городах мира.

В рамках второго дня состоятся презентации проектов городов будущего, будут сделаны прогнозы новых потенциальных вызовов. Также речь пойдет о международном сотрудничестве.

1 июля откроется доступ к интерактивной онлайн-платформе на сайте mosurbanforum.ru, с помощью которой все желающие смогут задать вопросы спикерам.

Кроме того, в рамках МУФ пройдет Второй Международный конгресс Urban Health, в рамках которого будет рассмотрена проблематика городского здоровья.



