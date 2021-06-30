Бочкарев: На Московском урбанистическом форуме выступят более 450 спикеров
10-й юбилейный Московский урбанистический форум (МУФ) из-за пандемии впервые пройдет в гибридном формате, предусматривающем и очное, и онлайн-участие российских и зарубежных экспертов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Деловая программа форума пройдет 1 и 2 июля, его тема - «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации».
«В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста», – сказал Бочкарёв.
По его словам, работа форума будет организована с учетом всех профилактических требований и мер безопасности, связанных с COVID-19.
«Количество офлайн-участников ограничено, допуск на площадки МУФ будет разрешен только с отрицательным результатом ПЦР-теста. В залах будет контролироваться соблюдение санитарно-эпидемиологических мер», – отметил заместитель мэра.
Первый день МУФ будет посвящен обсуждению глобальных вызовов, стоящих перед мегаполисами, освещению успешных проектов и кейсов, реализованных в течение 10 лет в разных городах мира.
В рамках второго дня состоятся презентации проектов городов будущего, будут сделаны прогнозы новых потенциальных вызовов. Также речь пойдет о международном сотрудничестве.
1 июля откроется доступ к интерактивной онлайн-платформе на сайте mosurbanforum.ru, с помощью которой все желающие смогут задать вопросы спикерам.
Кроме того, в рамках МУФ пройдет Второй Международный конгресс Urban Health, в рамках которого будет рассмотрена проблематика городского здоровья.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 042 / сут.
Умерли
135 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 356 / сут.
- Глава Крыма назвал основные места заражения COVID-19 в регионе
- Антитела побоку. Минздрав утвердил рекомендации о COVID-вакцинации
- На Ямале ввели новые правила въезда в связи с COVID-19
- Бывший депутат Рады предрек Украине распад на четыре части
- Заммэра Москвы заявил, что трудовые мигранты создают уют и комфорт в городе
- Российская подлодка провела учения в Черном море на фоне маневров кораблей НАТО
- В Минобороны Японии обеспокоены активностью российских военных на Курилах
- СМИ сообщили о проблемах иностранцев с получением QR-кода в Москве
- Гватемала попросила вернуть деньги за «Спутник V»
- СМИ: Брата футболиста Кокорина задержали за мелкое хулиганство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru