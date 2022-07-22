Бочкарев: На четырех маршрутах МЦД строятся и реконструируются 23 станции
На четырех маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) строятся и реконструируются 23 станции. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в столице продолжается активная работа по развитию железнодорожной инфраструктуры. Бочкарев отметил, что на МЦД-1 идут работы по возведению новой станции Петровско-Разумовская, при этом еще три платформы проходят реконструкцию.
Также заммэра указал, что на МЦД-2 строится платформа Марьина Роща, а станция Москва-Товарная реконструируется с переносом платформы для совмещения с остановочным пунктом Серп и Молот МЦД-4 и формирования ТПУ.
Кроме того, Бочкарев подчеркнул, что на третьем маршруте МЦД реконструируются четыре станции, а на МЦД-4 работы идут на 13 остановочных пунктах.
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