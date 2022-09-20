Бочкарев: Монолитные конструкции пересадки со станции «Печатники» БКЛ на салатовую ветку готовы на 90%

Готовность основных конструкций пересадки между станциями «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) и Люблинско-Дмитровской линии составляет 90%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строители завершают возведение монолитных конструкций пересадочного узла, который свяжет станции "Печатники" Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро. Полностью смонтированы металлоконструкции пересадки, завершено устройство кровли. Пешеходная галерея, которая обеспечит переход между одноименными станциями, также выполнена в полном объеме», — цитирует заммэра пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Бочкарев добавил, что продолжается монтаж инженерных систем и внутренняя отделка. Заместитель мэра указал, что пересадка со станции «Печатники» Большого кольца будет осуществляться через вестибюль №1. Сейчас здесь завершаются работы по устройству наклонного хода, строители планируют приступить к монтажу пяти эскалаторов.

Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых станций московского метро — группа компаний «Мосинжпроект». Как отметил гендиректор входящего в группу предприятия «Мипстрой 1» Константин Маслаков, в станционном комплексе «Печатники» БКЛ установлено 12 эскалаторов, три из них прошли грузовые испытания. Всего на станции планируется установить 17 эскалаторов, это самое большое количество подъемных механизмов на восточном участке БКЛ.

«11 эскалаторов будут расположены в вестибюле №1: шесть из них обеспечат подъем пассажиров с обеих платформ в аванзал, который соединяет платформы разных направлений для возможности перехода, и еще пять - с аванзала на уровень вестибюля с пересадкой на ЛДЛ (Люблинско-Дмитровская линия - НСН). В вестибюле №2 шесть эскалаторов поднимут пассажиров с платформы на уровень кассового зала и затем обеспечат выход на ул. Шоссейная, к пересадке на МЦД-2», — подчеркнул глава «Мипстрой 1».

Маслаков добавил, что на станционном комплексе продолжаются архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем, а также завершается подключение станционного комплекса к внешним инженерным сетям.

