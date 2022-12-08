Бочкарев: Маршруты МЦД-3 и МЦД-4 будут запущены в 2023 году

Интеграция пригородных электричек в транспортную систему Москвы будет продолжена в 2023 году – запланирован запуск маршрутов МЦД-3 и МЦД-4, сообщил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев.

Продолжаются масштабные работы по реконструкции железнодорожной и пассажирской инфраструктуры.



«Это Киевское направление МЖД, участки от Звенигородского шоссе до Савеловского вокзала, от Марьиной Рощи до Площади трех вокзалов, от Площади трех вокзалов до Нижегородской. Продолжается строительство ветки между Киевским и Смоленским направлениями МЖД, реконструкция Митьковской соединительной ветви между Октябрьской железной дорогой и Казанским направлением МЖД и других объектах», - сказал Бочкарев.

МЦД – важный транспортный проект. С запуском первых двух маршрутов улучшилась дорожная обстановка, экология. У москвичей и жителей Подмосковья появилась возможность быстрее добираться до столицы, созданы удобные пересадки на станции метро.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отмечает, что с вводом МЦД дал стимул для развития районов Москвы в пределах МКАД, расположенных в зонах железной дорог, которые раньше считались депрессивными и непривлекательными.



