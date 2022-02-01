Бочкарев: Единый скоростной диаметр улучшит связность 44 районов столицы
Связность 44 районов Москвы с населением более 4,5 млн человек улучшится благодаря запуску единого скоростного диаметра от Симферопольского шоссе до трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По словам заммэра, единый скоростной диаметр пройдет через шесть округов столицы – Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный. Фактически трасса протяженностью 68 км, сформированная за счет объединения Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд, пройдет через весь город, минуя центр.
«Благодаря тому, что магистраль на всём своем протяжении будет бессветофорной, автомобилисты смогут значительно экономить время в пути – от 10 до 50 минут, в зависимости от расстояния и времени суток», – подчеркнул Бочкарёв.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о грядущем объединении Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд в новую магистраль, Московский скоростной диаметр. Как отметил градоначальник, поездки из одной части столицы в другую станут быстрее и комфортнее.
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