Бочкарев: Два межстанционных перехода на Большом кольце метро строятся горным способом

Два подземных пешеходных перехода строятся горным способом на Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они свяжут станции «Авиамоторная» и «Электрозаводская» с одноименными станциями радиальных веток. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В ходе реализации программы развития столичного метрополитена при строительстве подземных тоннелей помимо механизированной щитовой проходки применяется горный способ. В частности, такой метод используется при создании двух межстанционных переходов на Большой кольцевой линии», – подчеркнул заммэра.

По словам Бочкарева, такой метод применяется при сооружении вспомогательных объектов — переходов, сбоек, камер съездов, вентиляционных камер, технических и подсобных помещений — когда механизированная проходка нецелесообразна из-за небольших габаритов и специфической траектории тоннелей. Заммэра рассказал, что строители также используют специальные методы стабилизации грунтов и горных пород для обеспечения безопасности горнопроходческих работ и исключения их влияния на инфраструктуру города.

Как отметил гендиректор оператора программы развития метрополитена АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, проходка горным способом ведется также на других площадках строящегося метро вблизи уже функционирующих участков. Так, этот способ применяют при строительстве оборотных тупиков около станции «Новаторская» Троицкой линии метро. Проходка, стартовавшая в начале 2022 года, пройдена уже наполовину.

«Еще один объект такого рода – ствол шахты на строящейся Рублево-Архангельской линии между будущей станцией "Звенигородская" и действующей станцией "Шелепиха" БКЛ. Готовность вертикальной выработки оценивается на две трети», – добавил гендиректор «Мосинжпроекта».

Метростроителям в течение года предстоит пройти таким образом 324 погонных метра, более 250 из них уже пройдено за первое полугодие.

