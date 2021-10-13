Бочкарев: Более 200 социальных объектов планируется построить в Москве в 2022-2024 годах

Более 200 новых объектов социальной инфраструктуры планируется построить в Москве за счет городского бюджета в 2022-2024 годах. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На период с 2022 года до конца 2024 года в Москве запланировано построить 213 новых объектов социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования, спорта, культуры и так далее», - цитирует вице-мэра пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Бочкарев подчеркнул, что среди запланированных к строительству 27 объектов культуры, 31 спортивное сооружение, 27 объектов в рамках программы «Безопасный город» и пять объектов социальной поддержки.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил Адресную инвестиционную программу на 2022-2024 годы. В документе указаны объекты, запланированные к строительству и реконструкции и финансируемые из городского бюджета.

