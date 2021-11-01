Блокпосты в Севастополе прекращают свою работу спустя три дня
Власти Севастополя заявили о прекращении работы блокпостов по проверке QR-кодов при въезде и выезде. Такое сообщение сделал губернатор города Михаил Развожаев в ходе заседания правительства.
«Три дня полноценные дали эффект, который был необходим, это значительное снижение туристического потока, и сегодня блокпосты больше проблем создают севастопольцам», - цитирует губернатора РИА Новости.
Отмечается, что блокпосты работали на всех дорогах и на железнодорожном вокзале. Для посещения города необходимо было предъявить либо сертификат или QR-код о вакцинации от COVID-19, либо справку о перенесенном коронавирусе. Мера должна была работать в течение недели, чтобы ограничить поток туристов в нерабочие дни.
Кроме того, в городе прекратили работу театры, спортзалы, салоны красоты, а также заведения общественного питания.
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