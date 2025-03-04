Близ курорта «Шерегеш» произошло землетрясение магнитудой 4,2
4 марта 202508:38
Землетрясение произошло в Кузбассе неподалеку от горнолыжного курорта «Шерегеш». Об этом пишет РИА Новости.
По сведениям Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы Алтае-Саянского филиала РАН, в регионе зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,2.
Как отметил глава дирекции «Шерегеша» Алексей Стоянов, курорт на фоне землетрясения работает в штатном режиме.
Ранее подземные толчки магнитудой 5,5 произошли в центральной части Непала, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость биткоина упала ниже $84 тысяч
- ВСУ сожгли церковь в Погребках Курской области
- Близ курорта «Шерегеш» произошло землетрясение магнитудой 4,2
- СМИ: Онлайн-кинотеатры России увеличили доходы от подписки и рекламы на 44%
- СМИ: В Пентагоне опровергли приказ остановить кибердеятельность против России
- Над шестью регионами России сбили 18 украинских беспилотников
- Минюст подал иск о прекращении деятельности «Комсомола России»
- В Ростовской области ликвидировали возгорания после атаки БПЛА
- Вэнс: Зеленский не вернется в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать мир
- В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru