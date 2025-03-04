Близ курорта «Шерегеш» произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение произошло в Кузбассе неподалеку от горнолыжного курорта «Шерегеш». Об этом пишет РИА Новости.

По сведениям Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы Алтае-Саянского филиала РАН, в регионе зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,2.

Как отметил глава дирекции «Шерегеша» Алексей Стоянов, курорт на фоне землетрясения работает в штатном режиме.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,5 произошли в центральной части Непала, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКемеровская Область

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