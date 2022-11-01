Бизнесмены смогут открыть кафе в парке Олимпийской деревни

Московские власти выставили на торги права на открытие кафе в парке Олимпийской деревни. Заявки принимаются до 11 ноября, а сам аукцион состоится 16 ноября.

«Площадь точки общественного питания составит 30 квадратных метров, при этом 17,5 "квадратов" составляет площадь самого павильона, а еще 12,5 квадратного метра занимает веранда для размещения в теплое время года выносного оборудования и мебели для посетителей. Нестационарный объект уже установлен, договор с победителем будет подписан на пять лет», – сказал руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.

Круглогодичное кафе будет расположено у юго-восточного входа в парк на пересечении улиц Коштоянца и Лобачевского.

Победителю аукциона нужно будет ежемесячно вносить плату за право ведение торговой деятельности в нестационарном объекте. Размер платежа определят по итогам аукциона.

Иван Щербаков отметил, что в Москве давно сложилась практика выставления на торги права на ведение торговой деятельности в нестационарных объектах. Преимущество таких предложений в том, что реализуются готовые бизнес-решения, а сами объекты размещаются в местах большого скопления людей.

