Белгородский губернатор пообещал решить проблему с электричеством до вечера
Проблему с обеспечением электроэнергией в Белгородской области предполагается устранить до девяти часов вечера. Такие сроки назвал губернатор Вячеслав Гладков. В целом, по его словам, власти справляются с нештатной ситуацией.
В компании «Белгородэнерго» ранее объяснили возникшие проблемы «внешним воздействием на энергообъект». Из-за сбоя в подаче электроэнергии, в частности, отключились светофоры в областном центре. Также отмечались нарушения в подаче воды.
Как сообщил Гладков, в данный момент идёт плановый запуск и подача электроэнергии в первую очередь в жилые кварталы. Для помощи жителям задействованы волонтёры. Электричество есть во всех лечебных учреждениях Белгородской области за исключением противотуберкулезного диспансера и психоневрологического диспансера.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», губернатор также опубликовал список сотовых телефонов, по которым можно вызывать скорую помощь в случае проблем со связью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru