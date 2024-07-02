Белгородские аграрии начали уборку зерна при усиленных мерах безопасности
Агро-промышленные предприятия и хозяйства Белгородской области начали раннюю уборку зерновых культур в условиях повышенных мер безопасности из-за возможных атак со стороны Вооруженных сил Украины.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, уже убраны первые 250 гектаров озимой пшеницы и ячменя. По словам главы региона, средняя урожайность в области составляет 30-35 центнеров с гектара. В общей сложности необходимо будет убрать 594 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур.
Гладков рассказал, что для всех аграриев были организованы курсы оказания первой медицинской помощи, предоставлена бронезащита. Так, автобусы оклеены бронепленкой. Большинство транспорта, на котором перемещаются аграрии, снабжено средствами радиоэлектронной борьбы.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в мае в Белгородской области вводился режим Чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов во время весенних заморозков. Посевы погибли на площади более 71 тысячи гектаров. Из-за этого пришлось пересевать ряд культур.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru