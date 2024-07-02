Белгородские аграрии начали уборку зерна при усиленных мерах безопасности

Гладков рассказал, что для всех аграриев были организованы курсы оказания первой медицинской помощи, предоставлена бронезащита. Так, автобусы оклеены бронепленкой. Большинство транспорта, на котором перемещаются аграрии, снабжено средствами радиоэлектронной борьбы.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в мае в Белгородской области вводился режим Чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов во время весенних заморозков. Посевы погибли на площади более 71 тысячи гектаров. Из-за этого пришлось пересевать ряд культур.

