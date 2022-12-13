Беглов усилил меры безопасности в Петербурге
Меры антитеррористической безопасности будут усилены в Санкт-Петербурге на городских объектах, предприятиях, а также в общественном транспорте, школах, больницах. Соответствующее объявление губернатора Александра Беглова появилось на официальном ресурсе Смольного.
Градоначальник объяснил такое решение необходимостью быть полностью готовыми к любому развитию ситуации в условиях роста риска совершения диверсий и терактов, в том числе в новогодние каникулы. При этом он отметил стабильность обстановки в Северной столице, её контролируемость. Беглов констатировал отсутствие массовых беспорядков, межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ноябре в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели третий максимальный уровень угрозы терактов. Аналогичный режим действует в аэропортах московского авиаузла.
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