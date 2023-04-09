Автомобиль скорой медицинской помощи передали в ДНР

Медицинскую ГАЗель класса В поставила в ДНР дочерняя компания холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Спецтранспорт оснащен современным медоборудованием и позволяет обеспечить экстренную транспортировку пациентов.

«Сегодня мне очень приятно передать автомобиль скорой помощи, который оборудовали в Нижнем Новгороде. Надеюсь, он поможет спасти как можно больше жизней наших граждан и защитников Отечества», – отметил Александр Вайнберг.

Производство «Швабе-СпецАвто», дочерней компании холдинга, предоставившей спецавтомобиль, создано в 2021 году в Нижнем Новгороде. Здесь выпускают машины медицинского и социального назначения.



