Автомобиль скорой медицинской помощи передали в ДНР
Сенатор Совета Федерации РФ от Нижегородской области Александр Вайнберг передал врио главы республики Денису Пушилину автомобиль скорой помощи.
Медицинскую ГАЗель класса В поставила в ДНР дочерняя компания холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Спецтранспорт оснащен современным медоборудованием и позволяет обеспечить экстренную транспортировку пациентов.
«Сегодня мне очень приятно передать автомобиль скорой помощи, который оборудовали в Нижнем Новгороде. Надеюсь, он поможет спасти как можно больше жизней наших граждан и защитников Отечества», – отметил Александр Вайнберг.
Производство «Швабе-СпецАвто», дочерней компании холдинга, предоставившей спецавтомобиль, создано в 2021 году в Нижнем Новгороде. Здесь выпускают машины медицинского и социального назначения.
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