Андрей Бочкарёв: Пешеходный мост через Яузу готов на три четверти
Новый пешеходный мост между Рубцовской и Семеновской набережными реки Яузы в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская» готов на 80%, продолжается архитектурная отделка сооружения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По словам заммэра, архитектурная отделка моста готова на четверть. Остекление сооружения выполнено на 75%, продолжается установка алюминиевых ламелей.
«Также готовы служебные проходы для внешнего обслуживания сооружения, завершаются отделочные работы по облицовке полов из гранитной плитки и гранитной облицовке фасадов. Начался монтаж двух лифтов для маломобильных граждан», – сообщил Бочкарев.
По словам генерального директора генпроектировщика и генподрядчика объекта, одного из операторов программы создания сети ТПУ в столице АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, длина моста составит 111 метров, протяженность пролетного строения — 88 метров. На объекте обустроены технологические укрытия для соблюдения температурно-влажностного режима работ в зимний период.
«Кроме того, более чем на 80% завершены работы по восстановлению набережной, уже идет благоустройство прилегающей территории», — добавил Кравцов.
Транспортно-пересадочный узел «Электрозаводская» объединит одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро и платформу Электрозаводская Московской железной дороги. Кроме того, проект предусматривает создание подземной пересадки между двумя действующими станциями метро, реконструкцию прилегающих улиц, устройство парковок, комплексное благоустройство прилегающей территории.
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