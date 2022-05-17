Андрей Бочкарёв: Началась архитектурная отделка платформы станции «Рижская» БКЛ метро

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил о старте архитектурно-отделочных работ на платформенном участке станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, сообщает пресс-служба московского правительства.

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По его словам, в настоящее время ведётся укладка пола гранитом, завершаются гидроизоляционные и монолитные работы, а также монтаж кирпичных перегородок. На следующем этапе будут установлены главные архитектурные элементы станции – это 16 арочных порталов со светодиодной подсветкой.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в свою очередь, уточнил, что в вестибюле станции отделка технических помещений выполнена на 83%, а пассажирской зоны – на 59%, продолжается монтаж внутренних инженерных сетей.

«Отделочные работы и монтаж оборудования также ведутся и в зоне пересадки на станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии. Продолжается монтаж декоративных панелей-зонтов на потолке перехода, ведётся облицовка стен и пола гранитом», – добавил он.

Ранее Бочкарёв заявил, что строительство электродепо «Южное» в районе Братеево завершено на 21%, сообщает RT.

