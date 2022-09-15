Андрей Бочкарёв: На перегоне «Варшавская» – «Каширская» БКЛ метро заканчивается укладка рельсов

Устройство верхнего строения пути (ВСП) завершили в левом перегонном тоннеле и заканчивают в правом тоннеле между станцией «Варшавская» и тупиками за станцией «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Длина левого перегона составляет порядка 2,9 километра. На всем его протяжении полностью устроено верхнее строение пути – подрельсовое основание, рельсы, скрепления. Протяженность правого тоннеля – 2,4 километра, из них более двух километров ВСП уже завершено», – отметил заммэра.

Бочкарёв указал, что два однопутных тоннеля между «Варшавской» и «Каширской» были построены в 1960-ые годы. Обновление ВСП проводится одновременно с реконструкцией двух станций для их последующего включения в состав БКЛ.

По словам генерального директора генпроектировщика и генподрядчика строительства линий и станций метро АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, «Варшавскую» и «Каширскую» интегрируют в состав Большого кольца с полностью обновленными инженерными системами и внешним обликом.

«Станции отделывают современными прочными материалами, все исторические элементы оформления, такие как художественные панно, прошли реставрацию, их монтаж сейчас заканчивается», – подчеркнул Кравцов.

Гендиректор инжинирингового холдинга напомнил, что ранее в состав БКЛ была включена станция «Каховская», в декабре прошлого года ее открыли после реконструкции в составе участка из десяти станций Большого кольца.

