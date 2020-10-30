Актриса Безрукова хочет внедрить тифлоаудиогиды в музеях Подмосковья
Актриса театра и кино Ирина Безрукова предложила повсеместно использовать тифлоаудиогиды в значимых музеях Подмосковья. Это устройства для незрячих и слабовидящих, глухих и слабослышащих посетителей.
Как отметила артистка, незрячие тоже хотят посетить музей и понять, что перед ними, как выглядят экспонаты, интерьер.
С помощью записанной аудиолекции отпадёт необходимость дёргать за рукав кого-то из родственников-зрячих и спрашивать, что там. Это Безрукова отметила в эфире программы «Честно говоря…» на «Радио 1».
Ирина Безрукова рассказала для примера, что в Московском Губернском театре в Кузьминках идёт уже 10 спектаклей с тифлокомментированием. Причём сама она выполняет функцию тифлокомментатора.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+18 283 / сут.
Умерли
27 656+355 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 519 / сут.
- Четверо детей погибли при пожаре в Кировской области
- Второе за день землетрясение произошло в Турции
- «Я верю в Путина»: Марадона рассказал о ситуации с коронавирусом
- Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с землетрясением в Измире
- Лукашенко заявил о появлении в Белоруссии «групп с признаками террористических»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru