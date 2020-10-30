Актриса Безрукова хочет внедрить тифлоаудиогиды в музеях Подмосковья

Актриса театра и кино Ирина Безрукова предложила повсеместно использовать тифлоаудиогиды в значимых музеях Подмосковья. Это устройства для незрячих и слабовидящих, глухих и слабослышащих посетителей.

Как отметила артистка, незрячие тоже хотят посетить музей и понять, что перед ними, как выглядят экспонаты, интерьер.

С помощью записанной аудиолекции отпадёт необходимость дёргать за рукав кого-то из родственников-зрячих и спрашивать, что там. Это Безрукова отметила в эфире программы «Честно говоря…» на «Радио 1».

Ирина Безрукова рассказала для примера, что в Московском Губернском театре в Кузьминках идёт уже 10 спектаклей с тифлокомментированием. Причём сама она выполняет функцию тифлокомментатора.

