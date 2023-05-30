Аксёнов объявил о полном заполнении всех водохранилищ Крыма
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов объявил о полном заполнении всех водохранилищ региона. По его словам, «воды под верхнюю планку».
Сейчас из Симферопольского водохранилища сбрасывается по 18 кубических метров воды в секунду. Как отмечает RT, ранее Аксёнов анонсировал возможность возведения нового водохранилища с целью водоснабжения района Ялты.
На полуострове продолжаются дожди, однако, по словам глава республики, массовых подтоплений не наблюдается. Самое большое произошло в селе Клёновка Симферопольского района в низинной местности. Также незначительно подтоплены несколько домовладений в Бахчисарайском районе.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце прошлой недели ливень с крупным градом обрушился на Ростов-на-Дону. Машины не справлялись с потоками оды и превращались в плавательные средства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве задержали украинку, планировавшую вывозить сирот за границу
- Песков: Путин не планирует выступать с обращением после атаки БПЛА по Москве и Подмосковью
- Мэр Тбилиси объяснил нежелание Грузии действовать в интересах Евросоюза
- В Госдуме подтвердили приглушение сигнала GPS в Москве
- Резников заявил, что Киеву необходимы около 120 западных истребителей
- Россия впервые в истории развернула полную группировку метеоспутников
- Лукашенко сменил главу Госпогранкомитета Белоруссии
- В Госдуме заявили о скором принятии закона об уголовной ответственности за съемку дронов
- Развожаев предупредил о стрельбе в Севастополе из-за учений
- Пилотируемый «Шэньчжоу-16» пристыковался к космической станции КНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru