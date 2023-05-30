Аксёнов объявил о полном заполнении всех водохранилищ Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов объявил о полном заполнении всех водохранилищ региона. По его словам, «воды под верхнюю планку».

Сейчас из Симферопольского водохранилища сбрасывается по 18 кубических метров воды в секунду. Как отмечает RT, ранее Аксёнов анонсировал возможность возведения нового водохранилища с целью водоснабжения района Ялты.

На полуострове продолжаются дожди, однако, по словам глава республики, массовых подтоплений не наблюдается. Самое большое произошло в селе Клёновка Симферопольского района в низинной местности. Также незначительно подтоплены несколько домовладений в Бахчисарайском районе.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце прошлой недели ливень с крупным градом обрушился на Ростов-на-Дону. Машины не справлялись с потоками оды и превращались в плавательные средства.

