Агрегаторам такси в Москве запретили подключать водителей с иностранными правами

Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале сообщил, что Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) направила агрегаторам такси в столице требование не подключать водителей с иностранным водительским удостоверением и без опыта вождения.

В сообщении говорится, что в 2021 году инспекторы МАДИ уже выявили на московских дорогах более 1,7 тысячи случаев, когда заказы от крупных сервисов получали водители-иностранцы с опытом вождения меньше трёх лет, что является нарушением действующего законодательства, а также может быть небезопасно для пассажиров.

В дептрансе рассказали, что перевозчиков-нарушителей оштрафовали, а от агрегаторов потребовали устранить причины и условия, которые вызвали нарушения. В противном случае, будет направлено обращение в прокуратуру.

Также в ведомстве напомнили, что в России работать в такси можно водителям со стажем вождения не менее трёх лет, с российским или киргизским водительским удостоверением, либо с правами тех стран, где русский язык используется в качестве официального.

Ранее в Общественном совете по развитию такси заявили, что доля ДТП с участием легальных такси в России увеличилась на 10% за пять лет, сообщает RT. Большинство аварий пришлось на транспорт, который находится в собственности юрлиц.

