Афанасьевский мост в подмосковном Воскресенске начал свою работу
Глава Подмосковья Андрей Воробьёв открыл Афанасьевский мост через Москву-реку в Воскресенске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Во время церемонии губернатор выразил благодарность строителям, которые преодолели ограничения, вызванные пандемией COVID-19 и другими сложностями. По его словам, многие работники «буквально жили на этой площадке».
Кроме того, он поблагодарил жителей подмосковного города за «терпение и инициативу». Также губернатор заявил, что экономический потенциал региона не был бы реализован «без поддержки президента, без правительственных решений».
Местные жители также позитивно восприняли открытие нового объекта. «Благодаря новому мосту время в пути сокращается. <...> Раньше можно было до часа стоять. А сейчас движение свободно»», – передает «Радио 1» слова жителя Воскресенска Юрия Вертунова.
Длина Афанасьевского моста составляет 248 метров, он имеет выход на трассу А108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе.
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