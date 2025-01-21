Аэропорты Ульяновска и Казани возобновили работу
Аэропорты Ульяновска и Казани возобновили работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Об этом он написал в Telegram.
Ранее авиагавани временно прекращали прием и отправку рейсов, пишет Ura.ru.
«В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 07:00 МСК сняты ограничения», — подчеркнул представитель Росавиации.
Позже, в 07:30 по Москве, ограничительные меры отменили в воздушной гавани Казани.
В Росавиации напомнили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов.
По данным СМИ, меры были связаны с угрозой атаки БПЛА.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru