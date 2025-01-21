Аэропорты Ульяновска и Казани возобновили работу

Аэропорты Ульяновска и Казани возобновили работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Об этом он написал в Telegram.

Ранее авиагавани временно прекращали прием и отправку рейсов, пишет Ura.ru.

«В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 07:00 МСК сняты ограничения», — подчеркнул представитель Росавиации.

Позже, в 07:30 по Москве, ограничительные меры отменили в воздушной гавани Казани.

В Росавиации напомнили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов.

По данным СМИ, меры были связаны с угрозой атаки БПЛА.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:АэропортыКазаньУльяновскРосавиация

Горячие новости

Все новости

партнеры