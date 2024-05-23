Аэропорт Нижнекамска ввел ограничения на прием и отправку рейсов

Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Меры касаются приема и отправки воздушных судов в авиагавани.

Ранее аэропорт Казани временно прекратил принимать и отправлять рейсы, напоминает RT. Решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов. Меры действуют в воздушной гавани с 11:30 мск.

