Аэропорт Нижнекамска ввел ограничения на прием и отправку рейсов

Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Меры касаются приема и отправки воздушных судов в авиагавани.

Ранее аэропорт Казани временно прекратил принимать и отправлять рейсы, напоминает RT. Решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов. Меры действуют в воздушной гавани с 11:30 мск.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ТатарстанРосавиацияАэропорт

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