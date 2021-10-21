Аэропорт Челябинска закрыли из-за тумана

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Во Владимирской области в автоаварии с автобусом есть погибшие

Опрос: более трети россиян хотели бы сократить рабочие часы

Мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

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«Задержаны вылеты авиарейсов в Ереван, Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь авиакомпаний Nordwind Airlines, "Россия", "Победа" и "Уральские авиалинии», — цитирует сообщение ТАСС.

Международный аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова закрыт из-за тумана, рейсы массово задерживаются. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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