Аэропорт Челябинска закрыли из-за тумана

Международный аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова закрыт из-за тумана, рейсы массово задерживаются. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Задержаны вылеты авиарейсов в Ереван, Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь авиакомпаний Nordwind Airlines, "Россия", "Победа" и "Уральские авиалинии», — цитирует сообщение ТАСС.

Транспортная прокуратура контролирует предоставление необходимых услуг пассажирам, предусмотренных федеральными авиационными правилами, отмечает Ura.ru.

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Фото: cekport.ru
ТЕГИ:ТуманАэропортЧелябинск
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