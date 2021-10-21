Аэропорт Челябинска закрыли из-за тумана
Международный аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова закрыт из-за тумана, рейсы массово задерживаются. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«Задержаны вылеты авиарейсов в Ереван, Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь авиакомпаний Nordwind Airlines, "Россия", "Победа" и "Уральские авиалинии», — цитирует сообщение ТАСС.
Транспортная прокуратура контролирует предоставление необходимых услуг пассажирам, предусмотренных федеральными авиационными правилами, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+34 073 / сут.
Умерли
226 тыс.+1 028 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 231 / сут.
- Аэропорт Челябинска закрыли из-за тумана
- Великобритания ведет переговоры о поставке Киеву ракет Brimstone
- Кремль: Путин проведет ежегодную пресс-конференцию
- Мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19
- Милонов предложил проводить регулярные психологические тестирования для учащихся
- В России обнаружили новый вариант коронавируса AY.4.2
- Профессор Гарварда назвал невозможным членство Украины в НАТО
- Опрос: более трети россиян хотели бы сократить рабочие часы
- Во Владимирской области в автоаварии с автобусом есть погибшие
- Мантуров: основные предприятия должны продолжить работу на каникулах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru