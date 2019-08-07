3 тысячи детей отдохнут в лагерях Тверской области в августе

В Тверской области стартовала четвёртая смена летней оздоровительной кампании. В августе таким образом отдохнут в общей сложности 3 тысячи детей в возрасте от 6 до 17 лет. В числе организованных форм отдыха в регионе - загородные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, организуются многодневные походы.

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в комиссиях и подразделениях по делам несовершеннолетних отдохнут в приоритетном порядке, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Ребята отдыхают в профильных сменах по программам технической, естественно-научной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, спортивной направленности. По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, во время пребывания в лагере или санатории дети должны иметь возможность развивать таланты и способности, получать новые знания, заниматься художественным и научно-техническим творчеством.

Всего в нынешнем году в летней оздоровительной кампании в Тверской области участвовали по предварительным данным порядка 70 тысяч человек.

В этом году финансирование на укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей увеличено в пять раз по сравнению с прошлым годом и составило более 17 миллионов рублей. Субсидии получили 10 муниципалитетов. Эти средства направлены на капитальный ремонт корпусов и повышение пожарной безопасности детских лагерей. Ремонтные работы проведены в 10 учреждениях.







