«Тверская семья» оставила без детских пособий

В конце января Тверская область встала на грань народных волнений. Положенные детские пособия не дошли до получателей. А ведь среди них есть и матери-одиночки, которые именно за счет бюджетных выплат сводят концы с концами. Но вместо того, чтобы объяснить людям возникшие сложности, уполномоченные органы в лице Центра выплат «Тверская семья» просто перестали общаться с клиентами. Дозвониться до них не смогли даже корреспонденты местных СМИ, а личный прием был неожиданно отменен в связи с «неблагоприятной эпидемиологической обстановкой». Социальные сети буквально раскалились от резких комментариев. Объединившись, родители стали писать письма во все инстанции, вплоть до прокуратуры и Президента. И только после этого тверские власти начали успокаивать население. Однако внятных причин сбоев так никто и не привел.

Все объяснения свелись к тому, что с 1 января 2021 года всеми детскими выплатами ведает ГКУ Тверской области «Тверская семья», которая входит в структуру Министерства демографической и семейной политики. Самое интересное, что учреждение было создано как раз для «упрощения процедур оформления, начисления и предоставления социальных пособий семьям».

Позже представители «Тверской семьи» заявили о начале выплат и отметили, что ряд начислений не проходит из-за блокировки карт получателей или неверных реквизитов. Одновременно руководство ГКУ посетовало на переходный период и пообещало в ближайшее время стабилизировать работу. О длительности этого периода никто не обмолвился. А ведь решение о передаче функций выплат детских пособий «Тверской семье» было принято в октябре прошлого года. Мало того, само ГКУ было создано еще раньше – в июне. Полгода на упомянутую «стабилизацию работы» не хватило. При том, что возникшую проблему никак нельзя назвать новой.

Не далее как летом прошлого года огромные очереди возмущенных посетителей скапливались у Тверского центра социальной поддержки населения (ЦСПН). Причины те же – несвоевременная выплата пособий на детей. Как сообщали местные СМИ, сотрудники центра просто не справились с огромным объемом работы. Ведь прежде, чем назначить пособие, ЦСПН отправляет запросы в другие структуры – в налоговую инспекцию, в пенсионный фонд, миграционную службу, центр занятости и т.д.

Вместо того, чтобы исправить системную ошибку, областное Правительство приняло оригинальное решение о смене «вывески». Теперь вопросами детских пособий занимается Министерство демографической и семейной политики, а не Министерство соцзащиты. А с их непосредственной выдачей не справляется ГКУ «Тверская семья» вместо «ЦСПН». Но по сути ничего не поменялось – штатная численность осталась примерно на том же уровне, также рассылаются запросы. И, соответственно, проблема никуда не делась.

Увеличились только бюджетные расходы. На обеспечение деятельности созданной структуры планируется за пару лет потратить более 18 млн рублей. Хотя для областного бюджета это, вероятно, пустяковая сумма: на организацию мероприятий с участием правительства Тверской области только в текущем году выделено более 36 млн рублей.

В начале февраля, как стало известно НСН, на счета родителей стали поступать детские пособия за предыдущий месяц.

