Тверь чуть не «проспала» пожар. Помощь пришла из Подмосковья

На пути огня находилась газовая котельная для предприятия, готовая в любой момент взорваться, и значимая для города электрическая подстанция, от которой питались теплоэлектроцентрали города. Последнюю пришлось обесточить, из-за чего часть Московского района Твери осталась без отопления. Батареи в квартирах горожан получили тепло лишь спустя пару часов после ликвидации открытого горения.

Ситуацию при борьбе с огнём осложняла высокая температура пожара. Асфальт раскалился, металлические конструкции ангаров деформировались и рушились. На помощь городским и областным пожарным направили подразделения из Подмосковья. Пожарные расчеты из Дмитрова прибыли вовремя и помогли затушить пожар.