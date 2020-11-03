Тверь чуть не «проспала» пожар. Помощь пришла из Подмосковья
Масштабный пожар в тверской промзоне случился ранним утром, когда город спал. Была обесточена теплоэлектроцентраль и целый район Твери остался без отопления. На помощь местным пожарным прибыли экипажи из Подмосковья. Старые «разборки» вокруг промзоны не исключают вариант поджога…
Сильный пожар произошел ранним утро во вторник, 3 ноября, в Подъездном проезде в Твери. На территории предприятия «Квадроком» загорелся ангар, в котором производилась стрейч-плёнка. Организация занимается производством пластиковой упаковки.
На первых этапах тушения площадь возгорания составляла порядка трёх тысяч квадратных метров, но пламя молниеносно распространялось. Причина быстрого распространения пламени — это пластик, которого было на предприятии в изобилии. На складах хранилась готовая пластиковая продукция, гранулят для её производства и акриловый клей.
На пути огня находилась газовая котельная для предприятия, готовая в любой момент взорваться, и значимая для города электрическая подстанция, от которой питались теплоэлектроцентрали города. Последнюю пришлось обесточить, из-за чего часть Московского района Твери осталась без отопления. Батареи в квартирах горожан получили тепло лишь спустя пару часов после ликвидации открытого горения.
Ситуацию при борьбе с огнём осложняла высокая температура пожара. Асфальт раскалился, металлические конструкции ангаров деформировались и рушились. На помощь городским и областным пожарным направили подразделения из Подмосковья. Пожарные расчеты из Дмитрова прибыли вовремя и помогли затушить пожар.
В 8:25 пожар был локализован и больше не распространялся. Но к этому времени площадь выросла до пяти тысяч квадратных метров. Пламя уничтожило офисное здание, кирпичный ангар и пару каркасных металлических ангаров. Территорию залило расплавленным пластиком и вытекшим из резервуаров акриловым клеем.
Всего, по официальным данным тверского главка МЧС, на тушение пожара было привлечено более 90 человек личного состава, свыше 25 единиц техники. Серьёзных последствий удалось избежать, ни газовая котельная, ни электроподстанция не пострадали. В 10:55 была объявлена ликвидация открытого горения. В результате пожара пострадавших нет.
Говорить о причинах возгорания пока преждевременно, но источники НСН в окружении губернатора Тверской области не исключают и вариант с умышленным поджогом. Основанием «криминального следа» громкого пожара стал тот факт, что пять лет назад сгоревшие ангары были предметом активных «разборок» между провластными бизнес-кланами региона. По неофициальным оперативным данным, конфликт решался даже с привлечением местных авторитетов. В итоге, бывшего владельца помещений вынудили продать их. Но спустя пять лет ангары «отчего-то» сгорели.
Окончательную версию, из-за чего случился пожар, должны установить эксперты пожарно-технической службы. НСН будет следить за криминальной обстановкой в Твери…
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