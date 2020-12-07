Ректор-бонус. Доходы глав самых престижных российских вузов

Знаменитая Бауманка признана виновной в нарушении санитарно-эпидемических требований по борьбе с коронавирусом после проверки Роспотребнадзора. Сначала контрольное ведомство закрыло на санобработку несколько корпусов вуза. И вот теперь суд оштрафовал МГТУ на 0,5 млн. рублей, а его проректора Владимира Стымковского – на 300 тысяч.

Полмиллиона для университета, где стоимость обучения за год варьируется от 300 до 600 тысяч, - капля в море. Но, для оштрафованного проректора сумма штрафа довольно ощутима, т.к. сопоставима с его ежемесячной зарплатой: как стало известно НСН из официальных источников, на должности проректора по административной и правовой работе г-н Стымковский получает 337 тыс. рублей.

Что же касается ректоров ведущих российских вузов, то их заработки различаются, причем, довольно существенно. НСН составила рейтинг доходов ректоров пяти наиболее престижных российских вузов. Но не они оказались самыми богатыми.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

На пятом месте – самый известный, к тому же старейший российский вуз – Московский государственный университет. Его ректор Виктор Садовничий за 2019 год получил совокупный доход около 8,5 млн. рублей, из которых на зарплату пришлось порядка 2 млн. 300 тыс. То есть чуть меньше 200 тыс. рублей в месяц, что по московским меркам и, тем более, для такой фигуры более чем скромно.

Четвертое место – ректор МГТУ им.Баумана (того самого оштрафованного вуза) Анатолий Александров за 2019 год заработал около 9,5 млн. рублей. Владеет небольшой квартирой, садовым домиком и тремя гаражами. Имеет в личном распоряжении автомобиль представительского класса Audi А-8. Его супруга при скромном доходе в 480 тыс. рублей также имеет в собственности квартиру, еще две – в долевой собственности, участок в 17 соток и дом в 400 кв.метров.

На третьем месте, с доходом около 20 млн. рублей за 2019 год обосновался ректор Санкт-Петербургского государственного университета. В декларации Николая Кропачева числятся также квартира в 118 кв. метров и Mercedes-Benz S-klasse. Супруга с годовым доходом более 36 млн. рублей владеет четырьмя автомобилями премиум класса, двумя домами в России и Испании, небольшой квартирой и несколькими нежилыми помещениями.

Второе место по праву принадлежит ректору МГИМО Анатолию Торкунову, согласно сведениям на сайте МИД РФ, его доход в 2019 году превысил 26 млн. рублей. В собственности – две квартиры, дачный дом и участок 9 соток. Супруга его заработала в том году чуть больше – 27,5 млн. В собственности – еще три квартиры и два дома, 440 и 1000 кв. метров.

Ну и возглавляет наш рейтинг ректор НИУ Высшая школа экономики Ярослав Кузьминов. В 2019 году он задекларировал доход в 47,5 млн. рублей. В собственности – дача и часть квартиры. Супруга его, небезызвестная глава ЦБ Эльвира Набиуллина, также имеет долю в их общей квартире, свою собственную 112-метровую квартиру и автомобиль Jaguar. Заработок ее составил в том же году более 35 млн. рублей.

ЛУЧШЕ ГОР МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРНЫЙ

Но абсолютный рекордсмен вне всяких зачетов с доходом в 259 млн. рублей – ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Доход его супруги за тот же период составил 92,5 млн.

Если рассматривать уровень доходов остальных руководителей российских вузов в общих чертах, то он колеблется, в основном, от 1,5 до 8 млн. рублей в год. При этом, какой-либо зависимости от рейтинга учебного заведения или его местоположения нет. Например, ректоры РУДН и Плехановского университета в Москве получают около 20 млн. рублей в год, а их коллега из Самарского государственного технического университета – более 24 млн.

В любом случае, большинству руководителей российских высших учебных заведений, если что, хватит не только на штрафы.

