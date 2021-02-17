Потерял паспорт – нашел проблему. Предприниматели поневоле

Несколько лет назад среди мошенников была очень распространена схема по открытию ООО и ИП по поддельным или украденным паспортам. Казалось бы, что с развитием электронного документооборота она потеряет актуальность. Но этого не произошло. Более того, отголоски «былых времен» настигают добропорядочных граждан до сих пор.

Одной из жертв мошенников стала Галина Буданова из подмосковных Снегирей. Свою историю она поведала в обращении на «Кривую линию от НСН». К сожалению, подобные случаи не являются чем-то исключительным.

Все началось с утери паспорта в далеком 2005 году. Далее все как положено – заявление в полицию, получение нового паспорта. Вроде как можно ставить точку, так как все процессуальные формальности соблюдены. Но спустя 14 (!) лет счета Ирины были арестованы по инициативе судебных приставов и с них списаны деньги в счет погашения задолженности по налогам ИП «Буданова Г.П.». Из ответа регионального Управления Федеральной налоговой службы выяснилось, что она зарегистрировалась как ИП в 2005 году, а в заявлении фигурировали данные утраченного документа. Причем, по информации ФНС, Буданова подписала в присутствии нотариуса соответствующую доверенность. Со слов Ирины Петровны, обращения в полицию и прокуратуру никакой ясности не внесли, уголовное дело так до сих пор не возбуждено.

Налоговики разводят руками – необходимый комплект документов для регистрации ИП был представлен, включая нотариально заверенные заявления и доверенность. Какие тут к ним могут быть вопросы? А признать регистрацию ИП незаконной может только суд. В настоящее время иск рассматривается в Арбитражном суде Москвы. Правда, выяснились интересные подробности. Нотариус Анурова Л.А., удостоверившая документы, была арестована в 2006 году, а в 2008 году осуждена на 12 лет за мошенничество.

В этой ситуации, конечно, можно было бы попенять на нотариусов, вступающих в сговор с мошенниками. Но подобные случаи единичны. Более того, по информации Федеральной нотариальной палаты, за последние несколько лет нотариусами предотвращено хищений имущества более чем на 11 млрд. рублей. Фальшивые документы, в т.ч. поддельные паспорта, выявляются нотариусами в каждом регионе благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия. Работает она очень эффективно. Нотариусы запросто могут сверить данные предъявляемого паспорта с информацией базы данных Федеральной миграционной службы, в том числе и сравнить фотографии в документе.

Но, как правило, в случаях с регистрацией ИП мошенники редко подделывают доверенности. Куда проще поделать паспорт, например, переклеив фотографию. Так, житель Новосибирска Михаил Куницын в 2017 году с удивлением узнал о существовании ИП, зарегистрированного на его имя в подмосковных Люберцах и накопившемся долге более полумиллиона рублей. Позже выяснилось, что в ФНС был представлен поддельный паспорт на его имя. Однако на хождения по инстанциям сибиряк потратил 3 года, доказывая свою правоту. И только в 2020 году Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил его иск о признании записи о регистрации ИП недействительной. Но здесь уже все зависело от профессионализма сотрудников ФНС. Учитывая, что на просторах интернета описано еще множество подобных случаев, проблема все-таки существует. Правда решать ее тем, кого она коснулась, пока приходится самостоятельно.

Эксперты же советуют время от времени проверять сведения о себе в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) через официальный сайт ФНС. В случае появления такой «несанкционированной» записи следует для начала обжаловать решение о регистрации ИП в УФНС. Но практика показывает, что суда избежать вряд ли удастся. Так что к постоянному мониторингу административных штрафов и исполнительных производств следует добавить и мониторинг ЕГРИП. И надеяться, что все-таки ФНС признает проблему и найдет эффективные способы защитить интересы законопослушных налогоплательщиков.