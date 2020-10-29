Губернатор Тверской области получил новый срок
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Губернатор на чемоданах
Губернатор Тверской области Игорь Руденя получил одобрение Кремля на переизбрание в качестве главы региона в 2021 году, сообщает телеграм-канал «Октагон» со ссылкой на сетевое издание Octagon.Media. По мнению аналитиков издания, это означает, что карьерный взлёт чиновника на федеральный уровень, к которому он готовился последнее время, откладывается. В окружении тверского главы не скрывают, что задерживаться в провинции он не собирался. В области Руденю называют «губернатором на чемоданах» – якобы он уже давно планирует отъезд в Москву.
Известие о том, что кандидатура Игоря Рудени согласована ещё на один срок, прибыло в регион вместе с куратором Тверской области в управлении внутренней политики Администрации президента, рассказывают источники в окружении губернатора. Руденю проинформировали, чтобы он начинал готовиться к выборам: «Никаких резких движений не планируется. Губернаторские выборы пройдут по расписанию синхронно с выборами в Госдуму».
Надолго по случайности
Игорь Руденя случайно попал в Тверскую область. Известно, что президенту была подготовлена другая кандидатура, уже прошедшая все согласования, на это указала в разговоре с «Октагоном» главный редактор тверского журнала «Бизнес и территория» Мария Орлова. По её словам, тогда Руденя считался креатурой председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова. Согласно расхожему мнению, он направлялся в регион решать проблему газовой задолженности. Она за эти четыре года никуда не исчезла, но про Зубкова в Твери больше не вспоминают, отметила собеседница.
– Руденя не планировал оставаться в Тверской области надолго. Косвенное тому свидетельство – опрометчивые обещания, которые он регулярно раздаёт, как бы не собираясь отвечать за их выполнение. Областную детскую больницу, сгоревшую в первый год его руководства Тверской областью, должны были, по словам Рудени, построить ещё в 2018 году. Речной вокзал, рухнувший тогда же, – тоже. В городе убирают трамвайные пути, но губернатор постоянно рассказывает о том, что трамвайное движение вот-вот будет восстановлено, – сообщает Орлова.
Варяг без команды
Собеседники «Октагона» в региональной администрации указывают на тот факт, что Руденя пришёл в регион без своей команды и работал с чиновниками, доставшимися ему в наследство от предыдущих губернаторов.
По мнению Орловой, Руденя, как это часто бывает с временными чиновниками, может задержаться в регионе надолго:
– Этого не хочет ни он, ни областная общественность, но, кажется, в данный момент никакие влиятельные политические силы не испытывают интереса к Тверской области. Собственная же региональная элита настолько ослабла после троих губернаторов-«варягов», что не в силах настоять на смене губернатора. К тому же Руденя, в отличие от своего предшественника подполковника Андрея Шевелёва, преимущественно старается не идти на открытые конфликты с влиятельными фигурами, действующими на территории региона, и не вызывать уж слишком сильное желание сместить себя.
Упущенные возможности
Перспективы Игоря Рудени на посту губернатора Тверской области противоречивые, утверждает в разговоре с «Октагоном» директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков.
«С одной стороны, очевидно, что сам Руденя хотел бы уйти на повышение. В его возрасте и с его федеральным весом второй срок губернаторства – упущенные возможности. С другой стороны, никто из элит Тверской области не проявляет инициативы. Если бы хоть кто-то из числа возможных претендентов заявил, что готов сменить Руденю, возможно, это бы дало старт кастингу на пост его “преемника”».
– Вполне вероятен консервативный сценарий, согласно которому всех губернаторов, у кого кончается срок полномочий, просто переназначат, как и в ЕДГ-2020, – поясняет Гращенков.
По его словам, это очень похоже на основную линию поведения Кремля, который старается максимально законсервировать политическую ситуацию в регионах.
– Руденя должен сам предпринять какие-то шаги. По слухам, сейчас он ведёт активные консультации в Правительстве РФ и других структурах с целью договориться о своём будущем. Если это действительно так, времени для рокировки совсем немного, и решение должно быть принято буквально на днях, как минимум до середины ноября, когда де-факто стартует кампания ЕДГ-2021, поскольку её контуры должны быть намечены ещё до Нового года, – рассуждает Илья Гращенков.
Матильда аутсайдера
Как утверждает руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко, Руденя не сделал в Тверской области чего-то такого, что было бы замечено в Москве:
– По сути, его визитной карточкой во главе Тверской области стало выступление против фильма «Матильда» режиссёра Алексея Учителя. Показатели работы тоже не впечатляют: Тверь среди аутсайдеров рейтинга, составленного Финансовым университетом при Правительстве РФ, по качеству жизни в России.
Эксперт полагает, что сейчас карьерный потолок Рудени в федеральном Правительстве – это пост заместителя министра сельского хозяйства.
В окружении Рудени напоминают, что в следующем году в Тверской области пройдут сразу три больших выборных кампании: губернаторские выборы, выборы в Государственную думу и законодательное собрание. Собеседники «Октагона» скептически относятся к шансам действующего губернатора консолидировать вокруг себя даже единороссов.
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